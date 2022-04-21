Бульвар Шоубиз
 
21 апреля, 2022
 
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Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото

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Кукла в честь Елизаветы II выпущена лимитированной серией, а ее цена составляет $75
Кукла в честь Елизаветы II выпущена лимитированной серией, а ее цена составляет $75
Фото: mattel.com

Американская компания Mattel по случаю 96-летия королевы Великобритании Елизаветы II и 70-летия ее правления презентовала куклу Барби, которую создала в ее честь. Об этом сообщается на сайте бренда.

"Барби приветствует монарха, который дольше всего правил в британской истории, Ее величество королеву Елизавету II, – говорится в описании. – Эта коллекционная кукла одета в элегантное платье цвета слоновой кости с голубой лентой. Потрясающая корона и подходящие аксессуары завершают ее царственный ансамбль".

На сайте отмечается, что кукла в честь Елизаветы II выпущена лимитированной серией, а ее цена составляет $75. При этом один человек может купить не более трех кукол. 

https://www.facebook.com/barbie/posts/10162152828529466


Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. 

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года. В этом году Великобритания отмечает платиновый юбилей ее правления. 

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля.

Теги: королева Елизавета II, Барби
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