Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото

Кукла в честь Елизаветы II выпущена лимитированной серией, а ее цена составляет $75 Фото: mattel.com

"Барби приветствует монарха, который дольше всего правил в британской истории, Ее величество королеву Елизавету II, – говорится в описании. – Эта коллекционная кукла одета в элегантное платье цвета слоновой кости с голубой лентой. Потрясающая корона и подходящие аксессуары завершают ее царственный ансамбль".

На сайте отмечается, что кукла в честь Елизаветы II выпущена лимитированной серией, а ее цена составляет $75. При этом один человек может купить не более трех кукол.



