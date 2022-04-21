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21 апреля, 2022
 
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В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия

Елизавета II родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье
Елизавета II родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье
Фото: ЕРА

Королеве Великобритании Елизавете II 21 апреля исполняется 96 лет. По случаю ее дня рождения на официальной странице королевского дворца в Facebook опубликовано новое фото королевы, на котором она запечатлена в черном длинном пальто свободного кроя вместе с двумя белоснежными пони по кличке Байбек Кэти и Байбек Найтингейл.

Во время фотосессии Елизавета II позировала на фоне цветущего дерева.

В публикации отмечается, что снимок был сделан за два месяца до дня рождения королевы на территории Виндзорского замка. 

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/5288427397845714

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. 

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.

В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля

Теги: Великобритания, животные, королева Елизавета II
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В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
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