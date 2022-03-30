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30 марта, 2022
 
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95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото

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Елизавета II овдовела весной 2022 года
Елизавета II овдовела весной 2022 года
Фото: ЕРА

95-летняя королева Великобритании Елизавета II 29 марта приняла участие в поминальной службе по ее супругу, принцу Филиппу, который умер в апреле 2021 года. Фото британской королевской семьи, сделанные во время мероприятия в Вестминстерском аббатстве, опубликовало агентство ЕРА.

95-летняя королева прибыла на мероприятие в сопровождении своего младшего сына, принца Эндрю, который в январе 2022 года из-за скандала с обвинением в сексуальном насилии был лишен воинского титула и права королевского патронажа.

На поминальной службе присутствовали другие члены королевской семьи, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 

Елизавета II в последний раз появлялась на публичном мероприятии в октябре 2021 года. Тогда она посетила службу в Вестминстерском аббатстве по случаю столетия Королевского британского легиона. Британские СМИ тогда писали, что королева впервые за 18 лет вышла на люди с тростью в руках. Таким образом, посещение службы стало первым за последние пять с половиной месяцев появлением королевы на публике.

Контекст:

Супруг Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронили 17 апреля – гроб с телом опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, Борис Джонсон, принц Эндрю, принц Филипп
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