95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото

95-летняя королева прибыла на мероприятие в сопровождении своего младшего сына, принца Эндрю, который в январе 2022 года из-за скандала с обвинением в сексуальном насилии был лишен воинского титула и права королевского патронажа.

На поминальной службе присутствовали другие члены королевской семьи, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Елизавета II в последний раз появлялась на публичном мероприятии в октябре 2021 года. Тогда она посетила службу в Вестминстерском аббатстве по случаю столетия Королевского британского легиона. Британские СМИ тогда писали, что королева впервые за 18 лет вышла на люди с тростью в руках. Таким образом, посещение службы стало первым за последние пять с половиной месяцев появлением королевы на публике.

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Фото: ЕРА Елизавета II c младшим сыном Эндрю (справа) Фото: ЕРА Фото: ЕРА Принц Уильям с женой и старшими детьми Фото: ЕРА Единственная дочь принца Уильяма и его жены Кэтрин – шестилетняя Шарлотта Фото: ЕРА Дочь принца Эндрю – принцесса Беатрис Фото: ЕРА Старший сын Елизаветы II принц Чарльз и его жена Фото: ЕРА Фото: ЕРА Дочь Елизаветы II – принцесса Анна Фото: ЕРА Дети принца Уильяма – восьмилетний Джордж и шестилетняя Шарлотта Фото: ЕРА Борис Джонсон