95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото

95-летняя королева прибыла на мероприятие в сопровождении своего младшего сына, принца Эндрю, который в январе 2022 года из-за скандала с обвинением в сексуальном насилии был лишен воинского титула и права королевского патронажа.
На поминальной службе присутствовали другие члены королевской семьи, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Елизавета II в последний раз появлялась на публичном мероприятии в октябре 2021 года. Тогда она посетила службу в Вестминстерском аббатстве по случаю столетия Королевского британского легиона. Британские СМИ тогда писали, что королева впервые за 18 лет вышла на люди с тростью в руках. Таким образом, посещение службы стало первым за последние пять с половиной месяцев появлением королевы на публике.
Супруг Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронили 17 апреля – гроб с телом опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.