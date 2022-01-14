Принц Эндрю лишился воинского титула и королевского патронажа после обвинения в сексуальном насилии

"С одобрения и согласия королевы воинские звания и права королевского патронажа герцога Йоркского возвращены королеве", говорится в сообщении.

Принц Эндрю больше не выполняет государственных обязанностей и будет выступать как частное лицо.

Контекст:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком королевы Великобритании Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене.

В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна. Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней. 10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене.

В августе 2021 года Джуффре подала иск против Эндрю, в котором она утверждает, что Эндрю принуждал ее к сексу трижды в период с 1992-го по 2002 год. В том же месяце бывшая помощница Эпштейна, 43-летняя Джоанна Шоберг заявила, что герцог Йоркский во время одной из вечеринок трогал ее за грудь и на тот момент ей был 21 год.