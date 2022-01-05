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05 января, 2022
 
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Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Суд заявил о существовании финансовой договоренности между обвинительницей и Эпштейном

Американка Джуффре обвиняет принца Эндрю в принуждении к сексу
Американка Джуффре обвиняет принца Эндрю в принуждении к сексу
Фото: ЕРА

Суд Южного округа Нью-Йорка во время рассмотрения гражданского иска американки Вирджинии Джуффре к младшему сыну королевы Великобритании Елизаветы II, принцу Эндрю о сексуальном насилии обнародовал финансовое соглашение, которое было заключено в 2009 году между самой Джуффре и обвиняемым ей в сексуальной эксплуатации американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом 3 января сообщило британское издание The Guardian.

Согласно договоренности, Джуффре, которая фигурирует в документе под девичьей фамилией Робертс, получила $500 тыс. за прекращение рассмотрения ее иска против Эпштейна.

Также в документе шла речь о том, что она отказывается и от исков в отношении людей, с которыми связан финансист. 

Адвокаты принца Эндрю, реагируя на обнародованный документ, попросили суд прекратить рассмотрение иска Джуффре к принцу Эндрю. Судья в ответ пообещал принять решение "очень скоро", пишет издание The Telegraph.

Контекст:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком королевы Великобритании Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене.

В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна. Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней. 10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене.

В августе 2021 года Джуффре подала иск против Эндрю, в котором она утверждает, что тот принуждал ее к сексу трижды в период с 1992-го по 2002 год. В том же месяце бывшая помощница Эпштейна, 43-летняя Джоанна Шоберг заявила, что герцог Йоркский во время одной из вечеринок трогал ее за грудь и на тот момент ей был 21 год. 

Теги: Великобритания, суды, скандал, сексуальное насилие, принц Эндрю
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