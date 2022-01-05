Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Суд заявил о существовании финансовой договоренности между обвинительницей и Эпштейном

Согласно договоренности, Джуффре, которая фигурирует в документе под девичьей фамилией Робертс, получила $500 тыс. за прекращение рассмотрения ее иска против Эпштейна.

Также в документе шла речь о том, что она отказывается и от исков в отношении людей, с которыми связан финансист.

Адвокаты принца Эндрю, реагируя на обнародованный документ, попросили суд прекратить рассмотрение иска Джуффре к принцу Эндрю. Судья в ответ пообещал принять решение "очень скоро", пишет издание The Telegraph.