Младшему сыну Елизаветы II грозит второй иск о сексуальных домогательствах. Он "категорически отверг обвинения"

Издание The Sun отмечает, что ранее Шоберг не могла обратиться в суд с иском, так как после случившегося прошло слишком много времени. Но сейчас, когда в американское законодательство могут быть внесены соответствующие поправки, у женщины есть возможность призвать герцога Йоркского к ответственности за случившееся.

Речь идет о законе, который в июне 2021 года принял Сенат штата Нью-Йорк, говорится в статье, – в случае его подписания люди, которые, хранили молчание о когда-то пережитом насилии после достижения ими 18 лет, смогут использовать гражданские суды для поиска справедливости. У них будет год с момента вступления закона в силу для подачи судебных исков.

Вероятно, отмечают авторы публикации, что ситуация, о которой говорит Шоберг, произошла на глазах у Вирджинии Джуффре, которая в августе обратилась в суд с иском против герцога Йоркского – на момент изнасилования ей было 17 лет.

Редакция таблоида The Sun вязалась с герцогом Йоркским для того, чтобы получить комментарий, но он "категорически отверг обвинения".