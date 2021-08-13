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13 августа, 2021
 
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Младшему сыну Елизаветы II грозит второй иск о сексуальных домогательствах. Он "категорически отверг обвинения"

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Герцог Йоркский младший сын Елизаветы II
Герцог Йоркский – младший сын Елизаветы II
Фото: ЕРА

Бывшая помощница совершившего самоубийство американского финансиста Джеффри Эпштейна, 43-летняя Джоанна Шоберг заявила, что сын королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Йоркский во время одной из вечеринок трогал ее за грудь. По словам заявительницы, на тот момент ей был 21 год. Об этом 10 августа написал таблоид Mirror.

Издание The Sun отмечает, что ранее Шоберг не могла обратиться в суд с иском, так как после случившегося прошло слишком много времени. Но сейчас, когда в американское законодательство могут быть внесены соответствующие поправки, у женщины есть возможность призвать герцога Йоркского к ответственности за случившееся.

Речь идет о законе, который в июне 2021 года принял Сенат штата Нью-Йорк, говорится в статье, – в случае его подписания люди, которые, хранили молчание о когда-то пережитом насилии после достижения ими 18 лет, смогут использовать гражданские суды для поиска справедливости. У них будет год с момента вступления закона в силу для подачи судебных исков.

Вероятно, отмечают авторы публикации, что ситуация, о которой говорит Шоберг, произошла на глазах у Вирджинии Джуффре, которая в августе обратилась в суд с иском против герцога Йоркского – на момент изнасилования ей было 17 лет.

Редакция таблоида The Sun вязалась с герцогом Йоркским для того, чтобы получить комментарий, но он "категорически отверг обвинения".

Контекст:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене. В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна. Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней.

10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене, а 10 августа 2021 года СМИ сообщили, что Джуффре будет судиться с герцогом Йоркским.

Теги: Великобритания, изнасилование, скандал, принц Эндрю, Джеффри Эпштейн
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