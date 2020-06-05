Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA

Британский принц Эндрю в ноябре 2019 года дал интервью телеканалу BBC, рассказав о связях с финансистом Джеффри Эпштейном, которому были предъявлены обвинения в секс-торговле.

Интервью британского принца Эндрю международному телеканалу BBC номинировано на премию BAFTA, сообщается на странице канала в Twitter.

Интервью у принца Эндрю взяла журналистка Эмили Мейтлис. В разговоре принц Эндрю рассказал, что сожалеет о связи с финансистом Джефри Эпштейном, которому были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации.

Newsnight’s interview with the Duke of York has been nominated for a BAFTA.



Last year, the Duke of York spoke for the first time about his links to convicted sex offender Jeffrey Epstein and the allegations against him.



WATCH: https://t.co/JmTmmgQsjh#Newsnight | @maitlis pic.twitter.com/zYX2rGgqnZ — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) June 4, 2020

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком действующей королевы Великобритании Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене.

В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна.



Одна из обвинителей Эпштейна Вирджиния Робертс Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней.



10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене.