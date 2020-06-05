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05 июня, 2020
 
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Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA

Британский принц Эндрю в ноябре 2019 года дал интервью телеканалу BBC, рассказав о связях с финансистом Джеффри Эпштейном, которому были предъявлены обвинения в секс-торговле.

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Принц Эндрю младший сын Елизаветы II
Принц Эндрю – младший сын Елизаветы II
Фото: ЕРА

Интервью британского принца Эндрю международному телеканалу BBC номинировано на премию BAFTA, сообщается на странице канала в Twitter. 

Интервью у принца Эндрю взяла журналистка Эмили Мейтлис. В разговоре принц Эндрю рассказал, что сожалеет о связи с финансистом Джефри Эпштейном, которому были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. 

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком действующей королевы Великобритании Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене.

В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна.

Одна из обвинителей Эпштейна Вирджиния Робертс Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней.

10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене.

Теги: Великобритания, проституция, принц Уильям, торговля людьми, BAFTA, женщины, принц Эндрю, Джеффри Эпштейн
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