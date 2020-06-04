"Чернобыль" лидирует по количеству номинаций премии BAFTA

Британская киноакадемия объявила номинантов ежегодной премии BAFTA среди телевизионных проектов. Американо-британский сериал "Чернобыль" стал рекордсменом по количеству номинаций премии.

Премьера сериала состоялась на HBO в мае 2019 года Фото: johanrenck / Instargram

Сериал "Чернобыль", который был снят американским кабельным каналом HBO и британским Sky Atlantic, заявлен в 14 номинациях премии BAFTA 2020 на телевидении. Об этом сообщается на сайте премии BAFTA.

Исполнитель главной роли Джаред Харрис номинируется на премию в категории "Лучшая мужская роль", актер Стеллан Скарсгард номинирован на премию как лучший исполнитель мужской роли второго плана.

Также фильм отмечен в номинациях "Лучший мини-сериал", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучший оригинальный саундтрек".

The nominations for the 2020 @virginmedia British Academy Television Awards and TV Craft Awards are out now! #VirginMediaBAFTAs #BAFTATV https://t.co/BmqWKl5B2E — BAFTA (@BAFTA) June 4, 2020

Премьера сериала состоялась на HBO 6 мая 2019 года.

В 2019 году сериал "Чернобыль" признан лучшим мини-сериалом года на церемонии вручения наград в области телевидения "Эмми".

Фильм основан на событиях 1986 года, когда произошел взрыв четвертого реактора на Чернобыльской АЭС. Роли исполнили Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис, Джесси Бакли. Снимался фильм на Игналинской АЭС в Литве, съемки проходили также в Украине.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.