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Фигурантка дела Эпштейна подала иск против сына королевы Елизаветы за сексуальное насилие

Принц Эндрю отрицал обвинения Джуффре в сексуальном насилии
Принц Эндрю отрицал обвинения Джуффре в сексуальном насилии
Фото: EPA

Американка Вирджиния Джуффре, которая была одной из жертв сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна, подала иск против британского принца Эндрю. Об этом 9 августа сообщило издание People.

Джуффре ранее уже заявляла, что в 17-летнем возрасте у нее был секс с принцем Эндрю на одной из вечеринок Эпштейна. В иске она утверждает, что Эндрю принуждал ее к сексу трижды в период с 1992-го по 2002 год.

Сам принц все обвинения отрицал.

Когда юристы Джуффре обратились к принцу с предложением урегулировать все претензии во внесудебном порядке, тот никак не отреагировал, сообщил адвокат американки Дэвид Бойс.

Контекст:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком действующей королевы Великобритании Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене.

В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна.

Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней.

10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене.

Теги: королева Елизавета II, сексуальное насилие, принц Эндрю, Джеффри Эпштейн
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