Фигурантка дела Эпштейна подала иск против сына королевы Елизаветы за сексуальное насилие

Джуффре ранее уже заявляла, что в 17-летнем возрасте у нее был секс с принцем Эндрю на одной из вечеринок Эпштейна. В иске она утверждает, что Эндрю принуждал ее к сексу трижды в период с 1992-го по 2002 год.

Сам принц все обвинения отрицал.

Когда юристы Джуффре обратились к принцу с предложением урегулировать все претензии во внесудебном порядке, тот никак не отреагировал, сообщил адвокат американки Дэвид Бойс.