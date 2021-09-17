Завещание принца Филиппа засекретили на 90 лет

Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет Фото: EPA

Руководитель отдела по семейным делам суда Эндрю Макфарлейн отметил, что "никакие копии последней воли принца не должны копироваться или храниться в суде" согласно соглашению 1910 года.

Он пояснил, что степень гласности, которую может вызвать публикация завещания, "полностью противоречит цели сохранения достоинства Филиппа".

В суде отметили, что последние изменения в завещание были внесены в 2002 году после смерти матери королевы Елизаветы II и ее сестры.