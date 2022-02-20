У 95-летней Елизаветы II обнаружили коронавирусную инфекцию

По данным королевской семьи, у монарха "легкие симптомы простуды" и она намерена ближайшую неделю выполнять обязанности королевы в "легком" их варианте.
ВВС отмечает, что COVID-19 обнаружили у ряда людей, которые бывают в Виндзорском замке, где проживает Елизавета II.
Телекомпания подчеркивает, что королева делала прививки от коронавируса, первую вакцинацию она прошла в январе 2021 года.
10 февраля 2022 года стало известно, что коронавирусную инфекцию подтвердили у 73-летнего принца Чарльза, наследника престола, он заболел второй раз. Перед этим он два дня плотно общался с королевой.
14 февраля COVID-19 нашли и у жены принца Чарльза, герцогини Корнуольской Камиллы.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 18 февраля 2022 года (более свежей информации пока нет), в мире подтвердили почти 419 млн случаев коронавирусной инфекции (в Великобритании – почти 18,5 млн), скончалось более 5,8 млн пациентов с COVID-19.