Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом

"Сегодня утром принц Уэльский получил положительный результат на COVID-19 и теперь самоизолируется", – говорится в публикации.
Отмечается, что принц Чарльз отменил посещение ранее запланированных мероприятий.
This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022
HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 10 февраля в мире подтвердили более 399 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 5,8 млн пациентов с COVID-19. Великобритания с 17,9 млн инфицирований находится на пятом месте в мире по числу случаев COVID-19.
Принц Чарльз впервые переболел COVID-19 в марте 2020 года, а в феврале 2021-го он вместе с женой сделал первую прививку от коронавируса.
Издание The Sun 10 февраля 2022 года со ссылкой на Кларенс-Хаус сообщило, что 73-летний принц Уэльский получил три дозы вакцины от коронавируса. На момент публикации новости еще не было официальных данных о том, общался ли он с 95-летней королевой Великобритании Елизаветой II до получения повторного положительного теста на коронавирус.