Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом

"Сегодня утром принц Уэльский получил положительный результат на COVID-19 и теперь самоизолируется", – говорится в публикации.

Отмечается, что принц Чарльз отменил посещение ранее запланированных мероприятий.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 10 февраля в мире подтвердили более 399 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 5,8 млн пациентов с COVID-19. Великобритания с 17,9 млн инфицирований находится на пятом месте в мире по числу случаев COVID-19.

Принц Чарльз впервые переболел COVID-19 в марте 2020 года, а в феврале 2021-го он вместе с женой сделал первую прививку от коронавируса.

Издание The Sun 10 февраля 2022 года со ссылкой на Кларенс-Хаус сообщило, что 73-летний принц Уэльский получил три дозы вакцины от коронавируса. На момент публикации новости еще не было официальных данных о том, общался ли он с 95-летней королевой Великобритании Елизаветой II до получения повторного положительного теста на коронавирус.