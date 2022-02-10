Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2022
 
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Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом

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Впервые принц Чарльз заразился коронавирусом в марте 2020 года
Впервые принц Чарльз заразился коронавирусом в марте 2020 года
Фото: ЕРА

Британский принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом. Информация об этом опубликована 10 февраля на его совместной с женой, герцогиней Корнуольской Камиллой странице в Twitter.

"Сегодня утром принц Уэльский получил положительный результат на COVID-19 и теперь самоизолируется", – говорится в публикации.

Отмечается, что принц Чарльз отменил посещение ранее запланированных мероприятий.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 10 февраля в мире подтвердили более 399 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 5,8 млн пациентов с COVID-19. Великобритания с 17,9 млн инфицирований находится на пятом месте в мире по числу случаев COVID-19.

Принц Чарльз впервые переболел COVID-19 в марте 2020 года, а в феврале 2021-го он вместе с женой сделал первую прививку от коронавируса.

Издание The Sun 10 февраля 2022 года со ссылкой на Кларенс-Хаус сообщило, что 73-летний принц Уэльский получил три дозы вакцины от коронавируса. На момент публикации новости еще не было официальных данных о том, общался ли он с 95-летней королевой Великобритании Елизаветой II до получения повторного положительного теста на коронавирус.

Теги: Великобритания, вакцинация, принц Чарльз, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, герцогиня Корнуольская Камилла, прививки
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