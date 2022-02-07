В Великобритании из-за COVID-19 закрылся паб, который проработал более 1200 лет

"Вместе со своей командой я сделал все, чтобы паб продолжал работать. Тем не менее последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства. [...] Пандемия COVID-19 была разрушительной, и наша и без того низкая норма прибыли не давала нам подстраховки. Это привело к тому, что мы не смогли выполнить свои финансовые обязательства в срок", – говорится в сообщении.

Британская газета Daily Mail пишет 7 февраля, что паб, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как старейший, за 1229 лет существования пережил "бесчисленные войны, эпидемии и экономические кризисы".

Теперь уже бывший владелец Ye Olde Fighting Cocks Кристо Тофалли надеется, что через некоторое время паб все-таки откроется снова и сохранит свои "душу и дух".