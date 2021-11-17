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17 ноября, 2021
 
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В сети показали, как Зеленский с Ермаком болеют за украинскую сборную по футболу в киевском пабе с пивом на столе. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский смотрит матч украинской сборной со сборной Боснии и Герцеговины в пабе
Зеленский смотрит матч украинской сборной со сборной Боснии и Герцеговины в пабе
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком были замечены вечером 16 ноября в одном из киевских пабов во время просмотра по телевизору футбольного матча отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины, который в это время проходит в Зенице на стадионе "Билино Поле". Фото Зеленского и Ермака в Instagram Stories разместила киевлянка, общественный деятель Лина Дешвар.

На снимке Зеленский запечатлен сидящим в центре стола. Перед ним стоит бокал пива. По левую руку от него находится Ермак, а справа от президента сидит человек с bluetooth-гарнитурой на ухе. Также на фото видна часть лица еще одного мужчины, сидящего между Зеленским и человеком с наушником. 

"Мой соседний столик. Болеем вместе за сборную Украины", – прокомментировала публикацию автор поста.

Скриншот: deshvar_lina / Instagram
Скриншот: deshvar_lina / Instagram

Перед этим Дешвар сообщила, что находится в пабе, не уточнив его название.

"Сижу в пабе и болею за сборную. А тут и президент пришел", – поделилась она с фолловерами.

Скриншот: deshvar_lina / Instagram
Скриншот: deshvar_lina / Instagram

Контекст:

На момент написания публикации счет был 1:0 в пользу украинской сборной.

Теги: футбол, Босния и Герцеговина, чемпионат мира, Владимир Зеленский, чемпионат мира по футболу 2022, президент, Андрей Ермак
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