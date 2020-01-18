Босния и Герцеговина ратифицировала договор, согласно которому обязуется не претендовать на присвоение Луны

Босния и Герцеговина оставалась одним из немногиз государств, которые не присоединились к Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. 16 января парламент страны ратифицировал документ.

Договор о космосе был подписан в 1967 году Фото: EPA

Парламент Боснии и Герцеговины 16 января ратифицировал документ, который, в частности, предусматривает, что страна не будет посягать на Луну и другие небесные тела, а также применять ядерное оружие в космосе. Об этом сообщает "Radio Slobodna Evropa".

Ратифицированный документ – Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

Большинство депутатов, опрошенных Radio Slobodna Evropa в фойе парламента, не знали, что договор обязывает страну не занимать Луну и другие небесные тела.

Депутат Социал-демократической партии Зукан Хелез сказал, что Босния и Герцеговина должны быть участниками международных соглашений, несмотря на то, что страна "не сможет совершить многих вещей в ближайшее время".

Договор, который ратифицировала страна, был подписан в Лондоне, Москве и Вашингтоне в 1967 году. По состоянию на январь 2020 года Босния и Герцеговина была одним из немногих государств, которые к нему не присоединились.

Документ, в частности, предусматривает, что "космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".