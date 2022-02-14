Супруга принца Чарльза заразилась коронавирусом, как и он сам

Об инфекции у герцогини стало известно через четыре для после выявления COVID-19 у Чарльза Фото: ЕРА

После обнаружения COVID-19 74-летняя герцогиня изолировалась.

Издание отмечает, что Камилла инфицировалась коронавирусом впервые, она и Чарльз получили три прививки от коронавируса.

10 февраля стало известно, что COVID-19 подтвердили у 73-летнего принца, наследник престола заболел второй раз.

The Guardian пишет, что за два дня до обнаружения инфекции у принца Чарльза он находился "в прямом контакте" с королевой Великобритании Елизаветой II, однако Букингемский дворец отказался сообщать результат ее теста на коронавирус. У нее якобы "не было никаких симптомов".