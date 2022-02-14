Супруга принца Чарльза заразилась коронавирусом, как и он сам

После обнаружения COVID-19 74-летняя герцогиня изолировалась.
Издание отмечает, что Камилла инфицировалась коронавирусом впервые, она и Чарльз получили три прививки от коронавируса.
10 февраля стало известно, что COVID-19 подтвердили у 73-летнего принца, наследник престола заболел второй раз.
The Guardian пишет, что за два дня до обнаружения инфекции у принца Чарльза он находился "в прямом контакте" с королевой Великобритании Елизаветой II, однако Букингемский дворец отказался сообщать результат ее теста на коронавирус. У нее якобы "не было никаких симптомов".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 11 февраля (более свежей информации пока нет), в мире подтвердили почти 405 млн случаев коронавирусной инфекции (в Великобритании – более 18 млн), скончалось почти 5,8 млн пациентов с COVID-19.