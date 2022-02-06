Елизавета II назвала имя будущей королевы-консорта Великобритании

На британский престол Елизавета II взошла 70 лет назад – 6 февраля 1952 года – после смерти отца Фото: theroyalfamily / Instagram

"Я искренне желаю, чтобы, когда придет время, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу", – цитирует BBC Елизавету II.