Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2022
 
Новости

Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На выставленном на аукцион снимке королева Великобритании запечатлена в 18-летнем возрасте
На выставленном на аукцион снимке королева Великобритании запечатлена в 18-летнем возрасте
Фото: theroyalfamily / Instagram

Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка Стэнли Уильямса выставила на продажу с аукциона архивное фото королевы Елизаветы II, на котором она запечатлена в 1944 году в компании сестры Маргарет после спектакля для военнослужащих. Об этом 5 января написали издания Daily Star и People.

Отмечается, что снимок был сделан Уильямсом в Виндзорском дворце в 1944 сразу после представления.

По словам пресс-секретаря семьи, они надеются, что человек, который приобретет снимок, "по достоинству оценит его историческую ценность", а они получат за него £1,5 тыс. (около 56 тыс. грн).

На выставленном снимке будущая королева Великобритании запечатлена в 18-летнем возрасте.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. Она получила титул королевы в возрасте 25 лет.

Супруг Елизаветы II принц Филлип умер весной 2021 года в возрасте 99 лет. У пары четверо детей.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, аукцион, фотосессия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
"Такая сладкая попка". Кунаки в крошечном бикини показала мокрое тело
"Такая сладкая попка". Кунаки в крошечном бикини показала мокрое тело
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
"Как обычно, красава". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь в экстремально глубоком декольте
"Как обычно, красава". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь в экстремально глубоком декольте
  "У меня впечатление, что он играет". Экс-партнерша Данилко Щеголева прокомментировала сравнение Зеленского с Голобородько
  "У меня впечатление, что он играет". Экс-партнерша Данилко Щеголева прокомментировала сравнение Зеленского с Голобородько
"Нет слов. Какая природная красота и энергия". Брежнева оттянула плавки и оголила лобок
"Нет слов. Какая природная красота и энергия". Брежнева оттянула плавки и оголила лобок
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж
"Какая горячая!", "Жаркая и пикантная". 55-летняя Хайек снялась без макияжа в облегающем грудь платье
"Какая горячая!", "Жаркая и пикантная". 55-летняя Хайек снялась без макияжа в облегающем грудь платье
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова: Я до конца не избавилась от заикания, а лишь скорректировала
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова: Я до конца не избавилась от заикания, а лишь скорректировала
"Все временно – политика, взгляды". Известная украинская певица поддержала объявившую о гастролях в Украине Ани Лорак
"Все временно – политика, взгляды". Известная украинская певица поддержала объявившую о гастролях в Украине Ани Лорак
"Что за тело! Огонь". Рианна крупным планом показала голые бедра
"Что за тело! Огонь". Рианна крупным планом показала голые бедра
  "Кто будет заведовать банком? Евреи. Зубы им сделаем поострее". Американский ведущий обвинил автора книг о Гарри Поттере в антисемитизме
  "Кто будет заведовать банком? Евреи. Зубы им сделаем поострее". Американский ведущий обвинил автора книг о Гарри Поттере в антисемитизме
"Мамка", "Какая сексуальная". 63-летняя Мадонна показала грудь на откровенных снимках
"Мамка", "Какая сексуальная". 63-летняя Мадонна показала грудь на откровенных снимках
"Богатая кутья" на сочельник. Рецепт от эксперта
"Богатая кутья" на сочельник. Рецепт от эксперта
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS