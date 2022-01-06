Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II

Отмечается, что снимок был сделан Уильямсом в Виндзорском дворце в 1944 сразу после представления.

По словам пресс-секретаря семьи, они надеются, что человек, который приобретет снимок, "по достоинству оценит его историческую ценность", а они получат за него £1,5 тыс. (около 56 тыс. грн).

На выставленном снимке будущая королева Великобритании запечатлена в 18-летнем возрасте.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. Она получила титул королевы в возрасте 25 лет.

Супруг Елизаветы II принц Филлип умер весной 2021 года в возрасте 99 лет. У пары четверо детей.