На территорию Виндзорского замка, где отмечает Рождество королева Елизавета, проник вооруженный мужчина

19-летний мужчина из Саутгемптона вошел на территорию замка около 8.30. Его сразу же задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием.
"Мы можем подтвердить, что протокол безопасности сработал сразу после того, как мужчина вошел на территорию, и он не входил ни в одно здание", – говорится в сообщении.
Членов королевской семьи уведомили об инциденте.
Обычно королева Елизавета II проводит Рождество в своем поместье в Сандрингеме, но в этом году из-за угрозы новой волны коронавируса осталась в Виндзоре. К ней присоединились члены семьи.
25 декабря королева традиционно поздравила всех британцев с праздником. Это первое Рождество за более чем 70 лет, которое она встретила без своего супруга, принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля.