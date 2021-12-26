На территорию Виндзорского замка, где отмечает Рождество королева Елизавета, проник вооруженный мужчина

19-летний мужчина из Саутгемптона вошел на территорию замка около 8.30. Его сразу же задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием.

"Мы можем подтвердить, что протокол безопасности сработал сразу после того, как мужчина вошел на территорию, и он не входил ни в одно здание", – говорится в сообщении.

Членов королевской семьи уведомили об инциденте.