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"Он хотел бы, чтобы мы радовались Рождеству". Елизавета II в рождественском обращении почтила память покойного супруга

 
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Елизавета II: Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году я особенно понимаю почему
Елизавета II: Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году я особенно понимаю почему
Фото: The Royal Family / Facebook

На YouTube-канале британской королевской семьи 25 декабря было опубликовано рождественское видеообращение королевы Елизаветы II.

В нем она вспомнила своего покойного супруга принца Филиппа, который умер в апреле в возрасте 99 лет.

Телерадиокорпорация BBC отметила, что в этом году послание королевы было "более личным, чем ожидалось". Во время записи ролика она сидела рядом с фото, на котором они с Филиппом запечатлены во время их "бриллиантовой" свадьбы в 2007 году. Елизавета II надела сапфировую брошь, которую носила во время их медового месяца в 1947 году.

"Хотя для многих это время большого счастья и хорошего настроения, Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году я особенно понимаю почему. Но что касается меня, то за месяцы, прошедшие со дня смерти моего возлюбленного Филиппа, я получила большое утешение в тепле и привязанности многих даней его жизни и работе со всей страны, Содружества и всего мира... Но жизнь, конечно же, состоит из последних расставаний и первых встреч – и как бы я и моя семья ни скучали по нему, я знаю, что он хотел бы, чтобы мы радовались Рождеству... Мы чувствовали его присутствие, когда мы, как и миллионы людей во всем мире, готовились к Рождеству", – сказала королева.

По ее словам, хоть пандемия коронавируса все еще не позволяет праздновать Рождество так, как все привыкли, все же можно наслаждаться многими счастливыми традициями.

"Будь то пение гимнов – если мелодия хорошо известна – украшение елки, вручение и получение подарков или просмотр любимого фильма, финал которого мы уже знаем. Неудивительно, что семьи так часто дорожат своими рождественскими делами. Мы видим, как наши собственные дети и их семьи принимают роли, традиции и ценности, которые так много значат для нас, поскольку они передаются от одного поколения к другому, иногда обновляясь с учетом меняющихся времен. Я вижу это в своей семье, и это источник большого счастья", – заявила она.

Елизавета II напомнила, что в 2022 году будет платиновый юбилей ее правления – 70 лет.

"Я надеюсь, он даст людям повсюду возможность ощутить чувство единения, шанс поблагодарить за огромные изменения, произошедшие за последние 70 лет – социальные, научные и культурные – а также уверенно смотреть в будущее", – отметила она.

Королева также упомянула в поздравлении о детях.

"Взрослые, отягощенные заботами, иногда не видят радости в простых вещах. И для меня и моей семьи, даже если в этом году не будет одного знакомого смеха, Рождество будет радостью, поскольку у нас будет возможность вспомнить и по-новому увидеть чудо праздничного сезона глазами наших маленьких детей, из которых мы были рады приветствовать еще четырех человек в этом году", – отметила она.

ВИДЕО
Видео: BBC / YouTube
Контекст:

Королева планировала традиционно отмечать Рождество в Сандрингемском дворце в Норфолке, но из-за угрозы новой волны коронавируса осталась в Виндзоре. К ней присоединились члены семьи.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Рождество, Великобритания, королева Елизавета II, принц Филипп
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