Букингемский дворец обнародовал программу празднования 70-летия правления Елизаветы II

Главные мероприятия состоятся со 2-го по 5 июня 2022 года, эти дни объявлены в Великобритании выходными. В центре Лондона состоится традиционный парад, в соборе Святого Павла – специальная праздничная служба, а в Букингемском дворце – концерт.

Среди других мероприятий – конное представление, посвященное истории страны, которое состоится в Виндзорском замке с 12-го по 15 мая, и световые шоу, посвященные правлению Елизаветы II, запланированные на июль. В каких именно торжествах примет участие королева, не уточняется.