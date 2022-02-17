  "Как видите, я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео

Елизавета II: Эй, я здесь Фото: ЕРА

Фрагмент их встречи опубликовало на своем канале в YouTube издание The Telegraph. Елизавета II во время встречи гостей опиралась на трость.

"Эй, я здесь", – радостно поприветствовала военных королева. Она попыталась пойти им навстречу, но сделала только шаг.

"Как видите, я не могу двигаться", – пожаловалась она, указывая на левую ногу.

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Видео: The Telegraph / YouTube