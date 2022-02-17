  "Как видите, я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео

Фрагмент их встречи опубликовало на своем канале в YouTube издание The Telegraph. Елизавета II во время встречи гостей опиралась на трость.
"Эй, я здесь", – радостно поприветствовала военных королева. Она попыталась пойти им навстречу, но сделала только шаг.
"Как видите, я не могу двигаться", – пожаловалась она, указывая на левую ногу.
Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.
На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.