Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"

"Это богатый мускусный аромат с цитрусовыми нотами бергамота", – отмечается в публикации. Также известно, что парфюм позиционируется как унисекс, использовать его можно будет для сук и кобелей, а распрыскивать аромат рекомендуется только на собак, которых вымыли.

На флаконах с парфюмом будет изображен герб Сандрингемского королевского поместья – резиденции королевы в Норфолке, а продаваться он будет в магазине с сувенирами по цене $13,53.