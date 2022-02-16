Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2022
 
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Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"

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Королева Елизавета II известная "собачница". Ее любимая порода корги
Королева Елизавета II – известная "собачница". Ее любимая порода – корги
Фото: theroyalfamily / Instagram

Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак The Happy Hounds Dog Cologne, который пахнет "прогулками по побережью". Об этом 15 февраля написал британский таблоид The Sun.

"Это богатый мускусный аромат с цитрусовыми нотами бергамота", – отмечается в публикации. Также известно, что парфюм позиционируется как унисекс, использовать его можно будет для сук и кобелей, а распрыскивать аромат рекомендуется только на собак, которых вымыли.

На флаконах с парфюмом будет изображен герб Сандрингемского королевского поместья – резиденции королевы в Норфолке, а продаваться он будет в магазине с сувенирами по цене $13,53.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.

Елизавета II с детства увлекалась собаками породы корги, и за время своего 70-летнего правления владела более чем 30 представителями этой породы. В 2015 году было объявлено, что она прекратила разводить корги, чтобы не оставлять их после своей смерти. Последний корги Елизаветы II по кличке Уиллоу умер в апреле 2018 года. В 2019 году вышел фильм "Королевский корги", посвященный ее собакам.

Теги: королева Елизавета II, собаки, герб, парфюм
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