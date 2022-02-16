Сын Елизаветы II в досудебном порядке урегулировал дело о сексуальном насилии. Названа сумма отступных

В одном из пунктов досудебного соглашения говорится о "пожертвовании в пользу госпожи Джуффре". Издание The Telegraph со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, пишет, что речь идет о $16 млн.

Выплаты должны поступить на счет Джуффре в течение 30 дней. Отмечается, что часть денег принцу Эндрю даст его мать, так как он живет на "скромную военную пенсию вице-адмирала ВМС Великобритании", а также получает ежегодную королевскую стипендию в размере $ 340 тыс.