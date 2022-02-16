Сын Елизаветы II в досудебном порядке урегулировал дело о сексуальном насилии. Названа сумма отступных

В одном из пунктов досудебного соглашения говорится о "пожертвовании в пользу госпожи Джуффре". Издание The Telegraph со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, пишет, что речь идет о $16 млн.
Выплаты должны поступить на счет Джуффре в течение 30 дней. Отмечается, что часть денег принцу Эндрю даст его мать, так как он живет на "скромную военную пенсию вице-адмирала ВМС Великобритании", а также получает ежегодную королевскую стипендию в размере $ 340 тыс.
Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком королевы Великобритании Елизаветы II.
В 2010 году принца Эндрю сфотографировали в Центральном парке Нью-Йорка с Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле людьми. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене.
В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна. Американка Вирджиния Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней. 10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене.
В августе 2021 года Джуффре подала иск против Эндрю, в котором утверждала, что Эндрю принуждал ее к сексу трижды в период с 1992-го по 2002 год. В том же месяце бывшая помощница Эпштейна, 43-летняя Джоанна Шоберг заявила, что герцог Йоркский во время одной из вечеринок трогал ее за грудь и на тот момент ей был 21 год.
13 января 2021 года Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании лишила принца Эндрю воинского титула и королевского патронажа.