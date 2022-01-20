Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Принц Эндрю удалил свои аккаунты в соцсетях

Первым был удален аккаунт принца Эндрю в Twitter – он исчез 18 января, а на следующий день были деактивированы официальные профили в Facebook и Instagram.

В комментарии изданию источник из окружения принца Эндрю заявил, что "изменения были внесены, чтобы отразить недавнее заявление Букингемского дворца относительно герцога Йоркского.

Официальных комментариев относительно причин удаления аккаунтов принца Эндрю Букингемский дворец не озвучил.