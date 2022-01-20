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20 января, 2022
 
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Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Принц Эндрю удалил свои аккаунты в соцсетях

Принц Эндрю первым удалил аккаунт в Twitter
Принц Эндрю первым удалил аккаунт в Twitter 
Фото: ЕРА

Британский принц Эндрю, лишенный воинского титула и королевского патронажа после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней, удалил свои аккаунты в соцсетях. На это 19 января обратило внимание издание Daily Mail.

Первым был удален аккаунт принца Эндрю в Twitter – он исчез 18 января, а на следующий день были деактивированы официальные профили  в Facebook и Instagram.

В комментарии изданию источник из окружения принца Эндрю заявил, что "изменения были внесены, чтобы отразить недавнее заявление Букингемского дворца относительно герцога Йоркского.

Официальных комментариев относительно причин удаления аккаунтов принца Эндрю Букингемский дворец не озвучил.

Контекст:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком королевы Великобритании Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали в Центральном парке Нью-Йорка с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле людьми. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене.

В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна. Американка Вирджиния Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней. 10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене.

В августе 2021 года Джуффре подала иск против Эндрю, в котором она утверждает, что Эндрю принуждал ее к сексу трижды в период с 1992-го по 2002 год. В том же месяце бывшая помощница Эпштейна, 43-летняя Джоанна Шоберг заявила, что герцог Йоркский во время одной из вечеринок трогал ее за грудь и на тот момент ей был 21 год. 

13 января 2021 года Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании лишила принца Эндрю воинского титула и королевского патронажа

Теги: Великобритания, соцсети, принц Эндрю
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