Принц Эндрю требует суда присяжных в США

Адвокаты принца заявили, что он хочет предстать перед судом присяжных, чтобы оспорить иск, поданный Вирджинией Джуффре. В 11-страничном судебном документе, поданном 26 января, команда юристов принца Эндрю перечисляет ряд причин, по которым, по их мнению, ее гражданский иск должен быть отклонен.

Одним из факторов, по их заявлению, является согласие со стороны истицы. В документе говорится, что, вероятно, на самом деле Джуффре не понесла какие-либо травмы или ущерб, указанные в жалобе.

Адвокаты также отметили: принц Эндрю признает, что встречался с американским финансистом Джеффри Эпштейном примерно в 1999 году, но отрицает, что участвовал в каких-либо злоупотреблениях с ним.

Относительно якобы существующего фотографического доказательства предполагаемой встречи принца Эндрю с Джуффре адвокаты заявили, что на данный момент им не хватает информации, чтобы комментировать это. Они также добавили, что подвергают сомнению обоснованность выдвинутых обвинений.