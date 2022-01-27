Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2022
 
Новости

Принц Эндрю требует суда присяжных в США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Принц Эндрю ответит в суде как гражданское лицо
Принц Эндрю ответит в суде как гражданское лицо
Фото: ЕРА

Британский принц Эндрю, лишенный воинского титула и королевского патронажа после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней, потребовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Об этом 27 января сообщило издание ВВС.

Адвокаты принца заявили, что он хочет предстать перед судом присяжных, чтобы оспорить иск, поданный Вирджинией Джуффре. В 11-страничном судебном документе, поданном 26 января, команда юристов принца Эндрю перечисляет ряд причин, по которым, по их мнению, ее гражданский иск должен быть отклонен.

Одним из факторов, по их заявлению, является согласие со стороны истицы. В документе говорится, что, вероятно, на самом деле Джуффре не понесла какие-либо травмы или ущерб, указанные в жалобе.

Адвокаты также отметили: принц Эндрю признает, что встречался с американским финансистом Джеффри Эпштейном примерно в 1999 году, но отрицает, что участвовал в каких-либо злоупотреблениях с ним.

Относительно якобы существующего фотографического доказательства предполагаемой встречи принца Эндрю с Джуффре адвокаты заявили, что на данный момент им не хватает информации, чтобы комментировать это. Они также добавили, что подвергают сомнению обоснованность выдвинутых обвинений.

Контекст:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком королевы Великобритании Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали в Центральном парке Нью-Йорка с Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле людьми. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене.

В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна. Американка Вирджиния Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней. 10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене.

В августе 2021 года Джуффре подала иск против Эндрю, в котором она утверждает, что Эндрю принуждал ее к сексу трижды в период с 1992-го по 2002 год. В том же месяце бывшая помощница Эпштейна, 43-летняя Джоанна Шоберг заявила, что герцог Йоркский во время одной из вечеринок трогал ее за грудь и на тот момент ей был 21 год. 

13 января 2021 года Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании лишила принца Эндрю воинского титула и королевского патронажа

Теги: Великобритания, юрист, документы, обвинение, принц Эндрю, адвокат, суд, Джеффри Эпштейн, жалоба, суд присяжных
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Елена ПОСКАННАЯ
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике
"Страшно за детей, потому что их бабушка поддерживает человека, который убивает украинцев". Дочь Егоровой заявила, что не общается с матерью
"Страшно за детей, потому что их бабушка поддерживает человека, который убивает украинцев". Дочь Егоровой заявила, что не общается с матерью
"Дорого-богато", "Понты, понты, понты". Седокова показала свой новый дом в США
"Дорого-богато", "Понты, понты, понты". Седокова показала свой новый дом в США
Принц Эндрю требует суда присяжных в США
Принц Эндрю требует суда присяжных в США
"Станете мамой", "Вы беременны". После предсказания гадалки Потапу о скором отцовстве Каменских снялась в скрывающем живот наряде
"Станете мамой", "Вы беременны". После предсказания гадалки Потапу о скором отцовстве Каменских снялась в скрывающем живот наряде
"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе
"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке
"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте
"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы
Вдова основателя Playboy подтвердила, что Хью Хефнер шантажировал своих моделей
Вдова основателя Playboy подтвердила, что Хью Хефнер шантажировал своих моделей
"Вызывайте доктора, женщине плохо". Украинская ведущая заявила о поддержке Путина на фоне возможного вторжения России в Украину
"Вызывайте доктора, женщине плохо". Украинская ведущая заявила о поддержке Путина на фоне возможного вторжения России в Украину
Валевская в белом бикини показала декольте с верхнего ракурса
Валевская в белом бикини показала декольте с верхнего ракурса
"Принцесса и король", "Папина девочка". Боец смешанных единоборств Макгрегор очаровал сеть фото с трехлетней дочерью
"Принцесса и король", "Папина девочка". Боец смешанных единоборств Макгрегор очаровал сеть фото с трехлетней дочерью
  "Надя чистая. Всегда. Белье чистое". Дурнев обсудил с мужем Дорофеевой, какой запах у ее белья
  "Надя чистая. Всегда. Белье чистое". Дурнев обсудил с мужем Дорофеевой, какой запах у ее белья
"Покинула жаркую Бразилию и вернулась в холодный Париж". Кунаки пришла на модный показ в шубе с капюшоном
"Покинула жаркую Бразилию и вернулась в холодный Париж". Кунаки пришла на модный показ в шубе с капюшоном
В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот
В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS