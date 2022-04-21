"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения

"Поздравляем ее величество королеву с 96-летием. В этот платиновый юбилейный год мы отмечаем ваше невероятное служение. Нам так повезло, что у нас есть такое вдохновляющее руководство для нашей страны", – написал Бекхэм, поставив активную ссылку на страницу королевской семьи в Instagram.

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Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

Елизавета II и Бекхэм встречались на официальных мероприятиях. Бекхэм также знаком со многими членами британской королевской семьи.