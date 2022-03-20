Бекхэм передал страницу в Instagram педиатру из Харькова, которая покажет работу перинатального центра после нападения РФ на Украину

На страницу знаменитости подписано более 71 млн фолловеров.
"Сегодня я передаю свои соцсети Ирине, заведующей областным перинатальным центром в Харькове, где она помогает матерям рожать. Перейдите к моим Stories, чтобы узнать больше об удивительной работе, которую Ирина и ее коллеги делают для спасения жизней в Украине", – написал он.
Бекхэм также призвал подписчиков оказать помощь украинским медикам, сделав пожертвования на счета ЮНИСЕФ.
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Кондратова уже разместила несколько публикаций, показав, как работают харьковские медики.
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