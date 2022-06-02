В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото

Празднования начались с Trooping Color – парада в честь королевы.
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После этого Елизавета II вместе с членами королевской семьи наблюдала за авиашоу, в котором приняли участие порядка 70 самолетов.
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Посмотреть на авиашоу и парад в Лондоне собрались также жители и гости Великобритании.
Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.
6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года. В этом году Великобритания отмечает платиновый юбилей ее правления.
9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля.