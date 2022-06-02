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02 июня, 2022
 
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В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото

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Елизавета II вместе с членами королевской семьи наблюдала за авиашоу в свою честь
Елизавета II вместе с членами королевской семьи наблюдала за авиашоу в свою честь
Фото: theroyalfamily / Instagram

2 июня в Великобритании начались четырехдневные торжества по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы II. В честь праздника в стране объявлены четыре выходных. Снимки и видео, сделанные в первый день торжеств, опубликованы на странице Букингемского дворца в Instagram.

Празднования начались с Trooping Color – парада в честь королевы.

После этого Елизавета II вместе с членами королевской семьи наблюдала за авиашоу, в котором приняли участие порядка 70 самолетов. 

Посмотреть на авиашоу и парад в Лондоне собрались также жители и гости Великобритании.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. 

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года. В этом году Великобритания отмечает платиновый юбилей ее правления. 

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, юбилей, самолеты, авиашоу
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