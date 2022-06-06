Министр обороны Великобритании объявил о предоставлении Украине ракетных систем MLRS M270

Британские MRLS (фото сделано во время учений Summer Shield 2022) помогут Украине защититься от дальнобойной артиллерии, которую РФ "использует без разбора", сказал Уоллес Фото: ЕРА

Уоллес сказал, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет меняться по мере изменения тактики России, и подчеркнул, что эти MLRS помогут Украине защитить себя от жестокого дальнобойной артиллерии, которую российские воска "используют без разбора, чтобы сравнять города с землей".

О числе предоставляемых систем он не говорил.

По данным ВВС, поставка британских MLRS согласована с США.

Эти системы похожи на HIMARS, которые будут предоставлены Америкой, отмечает вещатель. Кроме того, по информации ВВС, Украина дала гарантии, что не будет использовать MLRS для нанесения ударов по территории РФ.

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