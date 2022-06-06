Министр обороны Великобритании объявил о предоставлении Украине ракетных систем MLRS M270

Уоллес сказал, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет меняться по мере изменения тактики России, и подчеркнул, что эти MLRS помогут Украине защитить себя от жестокого дальнобойной артиллерии, которую российские воска "используют без разбора, чтобы сравнять города с землей".
О числе предоставляемых систем он не говорил.
По данным ВВС, поставка британских MLRS согласована с США.
Эти системы похожи на HIMARS, которые будут предоставлены Америкой, отмечает вещатель. Кроме того, по информации ВВС, Украина дала гарантии, что не будет использовать MLRS для нанесения ударов по территории РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.
ВВС 27 мая сообщал, ссылаясь на данные правительства, что Великобритания выделила на предоставление оборонной помощи Украине $1,6 млрд.