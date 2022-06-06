Германия опасается, что Украина использует немецкие танки для вторжения в Россию – СМИ

Непосредственно в Украину из Германии не поставлено ни одного тяжелого вооружения Фото: EPA

Танковое эмбарго никогда не обсуждалось на уровне НАТО, но неофициально между Вашингтоном, Лондоном и Парижем существует полное согласие по этому вопросу, говорят источники. Кроме того, Германия никогда не могла стать первой страной, поставившей танки, по историческим причинам.

Близкие к правительству Германии источники, говорят об опасениях, что Украина может стать самоуверенной, если одержит серию побед на поле боя, и в последствии выйдет на российскую территорию. Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России.

Как отмечает издание пока непосредственно в Украину из Германии не поставлено ни одного тяжелого вооружения. Но даже если такое решение будет, например на поставку боевых машин пехоты Marder, то понадобятся еще месяцы для их капитального ремонта.

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