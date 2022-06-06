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Германия опасается, что Украина использует немецкие танки для вторжения в Россию – СМИ

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Непосредственно в Украину из Германии не поставлено ни одного тяжелого вооружения
Непосредственно в Украину из Германии не поставлено ни одного тяжелого вооружения
Фото: EPA

Одна из причин, почему правительство Германии откладывает поставку танков Украине, – это опасения, что военная техника может быть использована для вторжения в Россию. Об этом сообщило издание Spiegel.

Танковое эмбарго никогда не обсуждалось на уровне НАТО, но неофициально между Вашингтоном, Лондоном и Парижем существует полное согласие по этому вопросу, говорят источники. Кроме того, Германия никогда не могла стать первой страной, поставившей танки, по историческим причинам.

Близкие к правительству Германии источники, говорят об опасениях, что Украина может стать самоуверенной, если одержит серию побед на поле боя, и в последствии выйдет на российскую территорию. Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России.

Как отмечает издание пока непосредственно в Украину из Германии не поставлено ни одного тяжелого вооружения. Но даже если такое решение будет, например на поставку боевых машин пехоты Marder, то понадобятся еще месяцы для их капитального ремонта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. 10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000

Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и т.д. 

1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, война, танки, вооружение, военная техника, военная помощь, война России против Украины
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