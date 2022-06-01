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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поставка Украине систем ПВО IRIS-T может занять месяцы – глава МИД Германии

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Бербок отметила, что Украина попросила отправить современные военные системы
Бербок отметила, что Украина попросила отправить современные военные системы
Фото: EPA

Поставка Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T может занять месяцы. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 1 июня, пишет Die Welt.

Бербок добавила, что Украина попросила отправить современные военные системы.

"Это именно то, чем мы сейчас занимаемся", – заявила глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Поставки систем ПВО IRIS-T, о которых просила украинская сторона, анонсировал сегодня канцлер Германии Олаф ШольцГлава правительства Германии заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации".

Bild писал 13 мая, что Федеральный совет безопасности Германии обсуждает возможность продажи Украине немецких систем ПВО IRIS-T SLM дальностью действия 40 км (высота – 20 км). С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб, тем самым обеспечивая безопасность воздушного пространства, отметило издание.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

20 мая министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ.

В ФРГ потребовали от Шольца разблокировать поставку оружия в Украину, написал 31 мая Bild.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, оружие, война России против Украины, Анналена Бербок, Олаф Шольц
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