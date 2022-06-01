Поставка Украине систем ПВО IRIS-T может занять месяцы – глава МИД Германии

Бербок добавила, что Украина попросила отправить современные военные системы.

"Это именно то, чем мы сейчас занимаемся", – заявила глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Поставки систем ПВО IRIS-T, о которых просила украинская сторона, анонсировал сегодня канцлер Германии Олаф Шольц. Глава правительства Германии заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации".

Bild писал 13 мая, что Федеральный совет безопасности Германии обсуждает возможность продажи Украине немецких систем ПВО IRIS-T SLM дальностью действия 40 км (высота – 20 км). С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб, тем самым обеспечивая безопасность воздушного пространства, отметило издание.