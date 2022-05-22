СМИ выяснили, что Германия имеет 62 неиспользуемые БМП Marder. Ранее власти страны отказывались поставлять их Украине из-за собственных нужд

Журналисты выяснили, что Германия имеет более 62 единиц Marder, которые не используются Фото: EPA

Издание напомнило, что Украина запрашивает у Германии эти БМП с начала марта. Однако власти Германии отвечали, что все 343 Marder, имеющиеся в стране, связаны с "национальной обороной и обороной Альянса" и поэтому "просто незаменимы".

Сейчас же в распоряжение Bild попал секретный документ, подтверждающий, что бундесвер имеет "более 62 единиц Marder в конфигурации A3 (Milan), которые больше не используются".

В документе также говорится, что из этих 62 БМП "32 машины можно было при необходимости отремонтировать и затем снова использовать". Однако на ремонт, согласно документу, нужно от девяти до 12 месяцев. При этом инсайдер журналистов сказал, что ремонт будет быстрее, если задействовать немецкую военную промышленность.

Журналисты считают, что если бы федеральное правительство Германии приступило к ремонту Marder сразу после получения запроса от Украины 3 марта, то украинские солдаты могли бы отразить атаку оккупантов при помощи этих БМП уже в этом году.

На публикацию Bild уже отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник, написал в Twitter: "Украине срочно нужны эти БМП Marder".

Война России против Украины. Главное (обновляется)