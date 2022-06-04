Украина, вероятно, получит оружие от Германии до конца июня – Мельник

Мельник: Если честно, за 100 дней войны из Германии в Украину не было поставлено ни одной единицы тяжелой техники Фото: EPA

Он отметил, что ситуация нестабильна, и первые поставки вооружения, "вероятно, произойдут не раньше конца июня". Речь идет "о так называемом круговом обмене со Словенией или Чехией". Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что соглашение о подобном обмене уже заключено с Грецией.

Украинский посол вновь призвал власти ФРГ ускорить процесс передачи обещанных тяжелых вооружений.

"Столько погибших, столько раненых, столько семей разрушено. Мы надеемся, что Германия поможет нам закончить эту войну", – сказал Мельник.

При этом дипломат выразил удовлетворение недавним решением Шольца об отправке в Украину современных систем противовоздушной обороны IRIS-T.

"Но, если честно, 100 дней войны, – и до сих пор из Германии в Украину не было поставлено ни одной единицы тяжелой техники", – подчеркнул посол.

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Мельник публично критиковал политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале мая в интервью немецкому агентству DPA он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину. 26 мая он сравнил скорость поставок Украине военной помощи из Германии со скоростью улитки. 27 мая, говоря о поставках тяжелого оружия Украине, Мельник сказал, что "в военном плане Берлин просто покинул Украину".

2 июня посол заявил, что "наконец-то все сдвинулось с мертвой точки и лед тронулся", в связи с подготовкой поставок немецких систем ПВО IRIS-T. По его информации, в Украине смогут начать использовать такую систему в начале октября.