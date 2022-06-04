Украина, вероятно, получит оружие от Германии до конца июня – Мельник

Он отметил, что ситуация нестабильна, и первые поставки вооружения, "вероятно, произойдут не раньше конца июня". Речь идет "о так называемом круговом обмене со Словенией или Чехией". Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что соглашение о подобном обмене уже заключено с Грецией.
Украинский посол вновь призвал власти ФРГ ускорить процесс передачи обещанных тяжелых вооружений.
"Столько погибших, столько раненых, столько семей разрушено. Мы надеемся, что Германия поможет нам закончить эту войну", – сказал Мельник.
При этом дипломат выразил удовлетворение недавним решением Шольца об отправке в Украину современных систем противовоздушной обороны IRIS-T.
"Но, если честно, 100 дней войны, – и до сих пор из Германии в Украину не было поставлено ни одной единицы тяжелой техники", – подчеркнул посол.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мельник публично критиковал политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале мая в интервью немецкому агентству DPA он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину. 26 мая он сравнил скорость поставок Украине военной помощи из Германии со скоростью улитки. 27 мая, говоря о поставках тяжелого оружия Украине, Мельник сказал, что "в военном плане Берлин просто покинул Украину".
2 июня посол заявил, что "наконец-то все сдвинулось с мертвой точки и лед тронулся", в связи с подготовкой поставок немецких систем ПВО IRIS-T. По его информации, в Украине смогут начать использовать такую систему в начале октября.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и т.д.
1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Глава МИД Германии Анналена Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы.