50% немцев считают, что Германия должна решительно поддерживать Украину, 43% не хотят провоцировать РФ – опрос

Почти каждый четвертый участник опроса считает поставки оружия Украине чрезмерными Фото: ЕРА

50% респондентов считают, что Германия должна решительно действовать по вопросу военной поддержки Украины. 43% уверены, что необходимо соблюдать осторожность, чтобы не спровоцировать Россию.

В частности, за осторожность в вопросе поддержки Украины выступает 71% сторонников правых партий, 37% – центристов и 21% – "зеленых". Опрос показал, что большую поддержку Украине высказывают немцы на западе страны, на востоке таких около трети.

42% считают адекватными нынешние поставки вооружений Берлином Киеву. 29% убеждены, что помощи недостаточно. В то же время почти каждый четвертый (23%) участник опроса воспринимает поставки как чрезмерные. Такой точки зрения придерживается каждый второй сторонник правых.

Опрос проводился с 30 мая по 1 июня по телефону и в интернете институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD. В нем приняли участие 1337 человек, имеющих право голосовать.