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ВОЙНА В УКРАИНЕ

50% немцев считают, что Германия должна решительно поддерживать Украину, 43% не хотят провоцировать РФ – опрос

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Почти каждый четвертый участник опроса считает поставки оружия Украине чрезмерными
Почти каждый четвертый участник опроса считает поставки оружия Украине чрезмерными
Фото: ЕРА

У жителей Германии нет единства по вопросу о помощи Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса немецкого института Infratest dimap, опубликованные на его сайте 2 июня.

50% респондентов считают, что Германия должна решительно действовать по вопросу военной поддержки Украины. 43% уверены, что необходимо соблюдать осторожность, чтобы не спровоцировать Россию.

В частности, за осторожность в вопросе поддержки Украины выступает 71% сторонников правых партий,  37% – центристов и 21% – "зеленых". Опрос показал, что большую поддержку Украине высказывают немцы на западе страны, на востоке таких около трети.

42% считают адекватными нынешние поставки вооружений Берлином Киеву. 29% убеждены, что помощи недостаточно. В то же время почти каждый четвертый (23%) участник опроса воспринимает поставки как чрезмерные. Такой точки зрения придерживается каждый второй сторонник правых.

Опрос проводился с 30 мая по 1 июня по телефону и в интернете институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD. В нем приняли участие 1337 человек, имеющих право голосовать.

Контекст:

По сравнению с результатами опроса, проведенного в апреле институтом INSA по заказу газеты Bild, отношение немцев к событиям в Украине и мерам, предпринимаемым правительством Германии, изменилось незначительно. Тогда 50% немцев также высказались против поставок тяжелого вооружения в Украину, 43% – за.

Теги: Киев, Германия, Берлин, соцопрос, военная помощь, война России против Украины
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