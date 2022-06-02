"Наконец-то лед тронулся". Мельник заявил, что вопрос поставок оружия из Германии сдвинулся с мертвой точки

Мельник считает, что можно говорить о "переломном моменте для Украины" и поблагодарить правительство Германии Фото: EPA

"Мы счастливы, что наконец-то все сдвинулось с мертвой точки и лед тронулся. Мы работали за кулисами почти три месяца, в том числе над поставками системы IRIS-T. Теперь мы надеемся, что производство будет завершено летом, обучение начнется в августе, а использование может начаться в октябре", – сказал посол.

Мельник считает, что "сейчас действительно можно говорить о переломном моменте для Украины", и выразил надежду на дальнейшие поставки более современных образцов вооружения из Германии.

"Наконец-то мы можем от всей души сказать канцлеру [Олафу] Шольцу спасибо!" – сказал Мельник.

По словам посла, стоимость системы IRIS-T – €140 млн за единицу. Он выразил надежду, что правительство Германии также поддержит заказы дополнительных систем IRIS-T для Украины и дополнительно согласится на своевременную поставку танков.

"Для нас Marder и Leopard 1 остаются в повестке дня. Мы ожидаем скорого разрешения от федерального правительства", – сказал посол.

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Мельник публично критиковал политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале мая в интервью немецкому агентству DPA он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину. 26 мая он сравнил скорость поставок Украине военной помощи из Германии со скоростью улитки. 27 мая, говоря о поставках тяжелого оружия Украине, Мельник сказал, что "в военном плане Берлин просто покинул Украину".