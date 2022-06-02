"Наконец-то лед тронулся". Мельник заявил, что вопрос поставок оружия из Германии сдвинулся с мертвой точки

"Мы счастливы, что наконец-то все сдвинулось с мертвой точки и лед тронулся. Мы работали за кулисами почти три месяца, в том числе над поставками системы IRIS-T. Теперь мы надеемся, что производство будет завершено летом, обучение начнется в августе, а использование может начаться в октябре", – сказал посол.
Мельник считает, что "сейчас действительно можно говорить о переломном моменте для Украины", и выразил надежду на дальнейшие поставки более современных образцов вооружения из Германии.
"Наконец-то мы можем от всей души сказать канцлеру [Олафу] Шольцу спасибо!" – сказал Мельник.
По словам посла, стоимость системы IRIS-T – €140 млн за единицу. Он выразил надежду, что правительство Германии также поддержит заказы дополнительных систем IRIS-T для Украины и дополнительно согласится на своевременную поставку танков.
"Для нас Marder и Leopard 1 остаются в повестке дня. Мы ожидаем скорого разрешения от федерального правительства", – сказал посол.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мельник публично критиковал политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале мая в интервью немецкому агентству DPA он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину. 26 мая он сравнил скорость поставок Украине военной помощи из Германии со скоростью улитки. 27 мая, говоря о поставках тяжелого оружия Украине, Мельник сказал, что "в военном плане Берлин просто покинул Украину".
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и т.д.
1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Глава МИД Германии Анналена Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы.