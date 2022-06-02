ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наконец-то лед тронулся". Мельник заявил, что вопрос поставок оружия из Германии сдвинулся с мертвой точки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мельник считает, что можно говорить о "переломном моменте для Украины" и поблагодарить правительство Германии
Мельник считает, что можно говорить о "переломном моменте для Украины" и поблагодарить правительство Германии
Фото: EPA

Украинский посол в Германии Андрей Мельник надеется, что в октябре, после обучения украинских военных, немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T будет использоваться на поле боя. Об этом он сказал в комментарии немецким СМИ, сообщает Spiegel.

"Мы счастливы, что наконец-то все сдвинулось с мертвой точки и лед тронулся. Мы работали за кулисами почти три месяца, в том числе над поставками системы IRIS-T. Теперь мы надеемся, что производство будет завершено летом, обучение начнется в августе, а использование может начаться в октябре", – сказал посол.

Мельник считает, что "сейчас действительно можно говорить о переломном моменте для Украины", и выразил надежду на дальнейшие поставки более современных образцов вооружения из Германии.

"Наконец-то мы можем от всей души сказать канцлеру [Олафу] Шольцу спасибо!" – сказал Мельник.

По словам посла, стоимость системы IRIS-T – €140 млн за единицу. Он выразил надежду, что правительство Германии также поддержит заказы дополнительных систем IRIS-T для Украины и дополнительно согласится на своевременную поставку танков.

"Для нас Marder и Leopard 1 остаются в повестке дня. Мы ожидаем скорого разрешения от федерального правительства", – сказал посол.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Мельник публично критиковал политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале мая в интервью немецкому агентству DPA он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину. 26 мая он сравнил скорость поставок Украине военной помощи из Германии со скоростью улитки. 27 мая, говоря о поставках тяжелого оружия Украине, Мельник сказал, что "в военном плане Берлин просто покинул Украину".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000

Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и т.д. 

1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Глава МИД Германии Анналена Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы


Теги: Германия, оружие, танки, ФРГ, вооружение, ПВО, военная помощь, Андрей Мельник, война России против Украины, посол, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
"Мой любимый крестник Андрюша особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму
"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ
"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг, который ей передала Jerry Heil. Видео
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг, который ей передала Jerry Heil. Видео
Арестович высказался о своем внешнем виде
Арестович высказался о своем внешнем виде
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (200282)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (119168)
3
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (56131)
4
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (54348)
5
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (37068)
6
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (31244)
7
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания (26685)
8
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (26429)
 
 
 
 