Арестович, жуя жвачку и с сосисками в руке, обратился к Шольцу. Видео

"Господин Шольц, мы пополняем здесь немецкий бюджет. А где наше оружие, извините?" – спросил он.
Арестович запечатлел себя с сосисками и картофелем фри в руках, которые были украшены флажками Бельгии.
"Минутка межправительственных связей", – написал он.
Арестович отметил, что знает – в руках у него флаг Бельгии. Подписчиков, писавших ему об этом, он назвал занудами.
"Мне бы ваше чувство юмора, так полстраны бы уже повесилось", – отметил советник главы ОП.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
20 мая министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ.