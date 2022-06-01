Арестович, жуя жвачку и с сосисками в руке, обратился к Шольцу. Видео

"Господин Шольц, мы пополняем здесь немецкий бюджет. А где наше оружие, извините?" – спросил он.

Арестович запечатлел себя с сосисками и картофелем фри в руках, которые были украшены флажками Бельгии.

"Минутка межправительственных связей", – написал он.

Арестович отметил, что знает – в руках у него флаг Бельгии. Подписчиков, писавших ему об этом, он назвал занудами.

"Мне бы ваше чувство юмора, так полстраны бы уже повесилось", – отметил советник главы ОП.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

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