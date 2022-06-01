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01 июня, 2022
 
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Арестович, жуя жвачку и с сосисками в руке, обратился к Шольцу. Видео

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Арестович: Минутка межправительственных связей
Арестович: Минутка межправительственных связей
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 31 мая в Instagram поделился юмористическим роликом, адресованным якобы канцлеру Германии Олафу Шольцу.

"Господин Шольц, мы пополняем здесь немецкий бюджет. А где наше оружие, извините?" – спросил он.

Арестович запечатлел себя с сосисками и картофелем фри в руках, которые были украшены флажками Бельгии.

"Минутка межправительственных связей", – написал он.

Арестович отметил, что знает – в руках у него флаг Бельгии. Подписчиков, писавших ему об этом, он назвал занудами.

"Мне бы ваше чувство юмора, так полстраны бы уже повесилось", – отметил советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

20 мая министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ.

Теги: Германия, Украина, оружие, война, флаг, вооружение, Алексей Арестович, война России против Украины, жвачка, картофель, Олаф Шольц
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