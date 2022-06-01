Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная

"Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная. Но не стоит переживать. Впереди еще обсессивно-компульсивное расстройство. А это означает радость – от десятикратного мытья рук, особенного ритуала выключения света перед выходом из дома, произнесения магических слов про суровую реальность и призывы к вере – хоть во что-нибудь", – написал он.
Арестович отметил, что многие люди найдут себя в этом.
"Впереди – интересные жизненные открытия. Держитесь", – добавил он.
Пост советник главы Офиса президента Украины сопроводил снимком, на котором он запечатлен в музее на картине, которую созерцают люди.
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Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.