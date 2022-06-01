Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная

"Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная. Но не стоит переживать. Впереди еще обсессивно-компульсивное расстройство. А это означает радость – от десятикратного мытья рук, особенного ритуала выключения света перед выходом из дома, произнесения магических слов про суровую реальность и призывы к вере – хоть во что-нибудь", – написал он.

Арестович отметил, что многие люди найдут себя в этом.

"Впереди – интересные жизненные открытия. Держитесь", – добавил он.

Пост советник главы Офиса президента Украины сопроводил снимком, на котором он запечатлен в музее на картине, которую созерцают люди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

Война России против Украины. Главное (обновляется)