Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны

Арестович: К вопросу о том, можно ли шутить во время войны Фото: alexey.arestovich / Instagram

"К вопросу о том, можно ли шутить во время войны", – написал он.

Арестович процитировал притчу о Будде.

"Идет Будда с учениками по дороге. Видит: яма, в ней вол, крестьянин пытается его вытянуть, но сил не хватает. Будда кивнул ученикам, они быстро помогли вытянуть животное. Идут дальше, снова яма, в ней вол, на краю сидит крестьянин и горько плачет. Будда прошел мимо и как бы не заметил. Ученики его спрашивают:

- Учитель, почему ты не захотел помочь этому крестьянину?

- Помочь плакать?" – написал Арестович.

Пост он сопроводил коллажом из скриншотов фильма "Волшебная страна" с Джонни Деппом, добавив титры от своего имени и украинского народа.

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