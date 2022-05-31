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31 мая, 2022
 
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Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны

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Арестович: К вопросу о том, можно ли шутить во время войны
Арестович: К вопросу о том, можно ли шутить во время войны
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 30 мая в Instagram поделился размышлениями о юморе в военное время и рассказал притчу о Будде.

"К вопросу о том, можно ли шутить во время войны", – написал он.

Арестович процитировал притчу о Будде.

"Идет Будда с учениками по дороге. Видит: яма, в ней вол, крестьянин пытается его вытянуть, но сил не хватает. Будда кивнул ученикам, они быстро помогли вытянуть животное. Идут дальше, снова яма, в ней вол, на краю сидит крестьянин и горько плачет. Будда прошел мимо и как бы не заметил. Ученики его спрашивают:
- Учитель, почему ты не захотел помочь этому крестьянину?
- Помочь плакать?" – написал Арестович.

Пост он сопроводил коллажом из скриншотов фильма "Волшебная страна" с Джонни Деппом, добавив титры от своего имени и украинского народа. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.

Теги: Украина, война, Алексей Арестович, украинцы, война России против Украины, Джонни Депп
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