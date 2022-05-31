Бульвар Шоубиз
 
31 мая, 2022
 
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Никитюк ответила подписчикам, колола ли она ботокс во время войны

Никитюк: Что у вас в голове?
Никитюк: Что у вас в голове?
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк в Stories Instagram 30 мая рассказала, что ей в личные сообщения пишут, якобы она во время войны накачала себе губы.

"Некоторым людям, невзирая на обстоятельства, в которых мы сейчас живем, хватает смелости писать мне в direct "О, губы наколола!" Что у вас в голове?" – сказала она.

Также Никитюк опубликовала свой портретный снимок, который сопроводила саркастической подписью.

"На гуманитарке нашла ботокс и уколола. Мне же нечем больше заняться", – написала она.

Фото: irinasoponaru / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Карьера телеведущей началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?". 

С начала войны России против Украины Никитюк занимается волонтерской деятельностью. Она помогает людям, вынужденным покинуть свои дома, спасаясь от оккупантов.

Теги: война, волонтер, волонтеры, телеведущая, Леся Никитюк, ботокс
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