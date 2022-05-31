Никитюк ответила подписчикам, колола ли она ботокс во время войны

"Некоторым людям, невзирая на обстоятельства, в которых мы сейчас живем, хватает смелости писать мне в direct "О, губы наколола!" Что у вас в голове?" – сказала она.

Также Никитюк опубликовала свой портретный снимок, который сопроводила саркастической подписью.

"На гуманитарке нашла ботокс и уколола. Мне же нечем больше заняться", – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram