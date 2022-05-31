Бульвар Шоубиз
 
31 мая, 2022
 
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"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ

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Пугачева: Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления
Пугачева: Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления
Фото: alla_orfey / Instagram

73-летняя российская певица Алла Пугачева, уехавшая из РФ в Израиль, 31 мая в Instagram ответила своим обидчикам.

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" – написала она.

Пост певица сопроводила роликом, снятым на природе. Пугачева под пение птиц улыбнулась на камеру.

Очевидно, это послание адресовано обидчикам исполнительницы, которые устроили в Москве (РФ) травлю против нее, пустив на стене телецентра "Останкино" текст с матерным выражением в ее адрес.

Контекст:

На стене здания московского телецентра "Останкино" 30 мая пустили световую проекцию с матерным текстом в адрес Пугачевой.

Муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась его травля. Вскоре стало известно, что он вместе с детьми и женой уехал из России в Израиль. Пугачева подчеркивала, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Пугачева публично не высказывалась о войне России против Украины. Галерист Марат Гельман заявил, что она "может начать говорить и не остановится", если против Галкина возбудят уголовное дело.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, война, Москва, агрессия, война России против Украины, Максим Галкин, певица, муж, шоумен
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