"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье

На снимке в руках у певицы таблички "С пробегом" и "Новинка".

"Хочу так же гнать. Хочу быть свободной в своем любимом городе. С днем рождения, Киев", – написала она, приурочив пост ко Дню Киева, который отмечают в последнее воскресенье мая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Славентий (@slava_kaminska)

"Чрезвычайно патриотично! Что с вами происходит, когда вы покидаете государство? Где посты в поддержку Украины?" – спросила подписчица nataliia_sypchenko.

"Ась?" – ответила Каминская.

"Слава Украине! Слава нашим воинам, что наши дети и мы можем жить! Украину нужно прославлять, если вы за границей. Но если вы пишите "Ась?", то, наверное, вам далеко до патриотов Тины [Кароль], Monatik, Kalush Orchestra, а могли бы быть рядом! Мирного неба вам!" – написала nataliia_sypchenko.

"Народ, а поблагодарить людей, которые ценой жизни защищали Киев и защищают нас, чтобы мы могли гулять по Киеву или Львову? Ты хочешь гнать, а герои – только домой, к женам, детям, родителям", – заявила olyafedkiv.