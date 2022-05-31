"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье

На снимке в руках у певицы таблички "С пробегом" и "Новинка".
"Хочу так же гнать. Хочу быть свободной в своем любимом городе. С днем рождения, Киев", – написала она, приурочив пост ко Дню Киева, который отмечают в последнее воскресенье мая.
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"Чрезвычайно патриотично! Что с вами происходит, когда вы покидаете государство? Где посты в поддержку Украины?" – спросила подписчица nataliia_sypchenko.
"Ась?" – ответила Каминская.
"Слава Украине! Слава нашим воинам, что наши дети и мы можем жить! Украину нужно прославлять, если вы за границей. Но если вы пишите "Ась?", то, наверное, вам далеко до патриотов Тины [Кароль], Monatik, Kalush Orchestra, а могли бы быть рядом! Мирного неба вам!" – написала nataliia_sypchenko.
"Народ, а поблагодарить людей, которые ценой жизни защищали Киев и защищают нас, чтобы мы могли гулять по Киеву или Львову? Ты хочешь гнать, а герои – только домой, к женам, детям, родителям", – заявила olyafedkiv.
Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности коллектива. Каминская дебютировала как сольная певица.
После нападения РФ на Украину она эвакуировалась в Нидерланды с детьми и матерью.
Певица осудила пользователей сети, критикующих ее за использование русского языка и эвакуацию за границу во время войны России против Украины.