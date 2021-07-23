Бульвар Шоубиз
 
23 июля, 2021
 
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"Какая классная". Каминская показала, как выглядит после пробуждения

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Каминская: Доброе утро
Каминская: Доброе утро
Скриншот: babaslavka / Instagram

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", 37-летняя Слава Каминская 23 июля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена лежащей в постели.

"Доброе утро", – написала она.

Исполнительница запечатлена без видимого макияжа.

"Какая классная", – прокомментировала подписчица leonidovalena32.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она стала известна, как участница группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская пела дуэтом вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика презентовала сольную песню "Мы не ангелы" 21 мая.

Теги: неАнгелы, Слава Каминская, певица, фото
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