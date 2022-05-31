  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина

По мнению Ровинской, суд для Егоровой за предательство Родины был бы лишним поводом попиариться, а самое болезненное для экс-телеведущей – забвение.

"Я на 100% уверена, что для нее худшее, если о ней забудут, не будут говорить. Когда в заголовках пишут "бывшая телеведущая", ее это очень сильно цепляет и делает больно. На нее просто не нужно обращать внимания", – заявила Ровинская.

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