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31 мая, 2022
 
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"Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина

 
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Ровинская рассказала об уязвимом месте своей матери
Ровинская рассказала об уязвимом месте своей матери
Фото: Стася Ровінська / Facebook

Украинская телеведущая и актриса Анастасия Ровинская заявила, что о ее матери – поддерживающей политику президента РФ Владимира Путина бывшей телеведущей Снежане Егоровой – нужно забыть. Об этом она сказала в интервью, опубликованном 29 мая на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк.

По мнению Ровинской, суд для Егоровой за предательство Родины был бы лишним поводом попиариться, а самое болезненное для экс-телеведущей – забвение.

"Я на 100% уверена, что для нее худшее, если о ней забудут, не будут говорить. Когда в заголовках пишут "бывшая телеведущая", ее это очень сильно цепляет и делает больно. На нее просто не нужно обращать внимания", – заявила Ровинская.

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube
Контекст:

Егорова, которая вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми проживает в Турции с лета 2021 года, 26 января 2022 года заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.

22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. 

21 мая Ровинская сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США. Она отметила, что через несколько лет планирует вернуться в Украину. 

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, телеведущая, Снежана Егорова, актриса, Анастасия Ровинская, мать
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