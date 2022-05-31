  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина

По мнению Ровинской, суд для Егоровой за предательство Родины был бы лишним поводом попиариться, а самое болезненное для экс-телеведущей – забвение.
"Я на 100% уверена, что для нее худшее, если о ней забудут, не будут говорить. Когда в заголовках пишут "бывшая телеведущая", ее это очень сильно цепляет и делает больно. На нее просто не нужно обращать внимания", – заявила Ровинская.
Егорова, которая вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми проживает в Турции с лета 2021 года, 26 января 2022 года заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.
22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".
3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова.
21 мая Ровинская сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США. Она отметила, что через несколько лет планирует вернуться в Украину.