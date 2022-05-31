Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину

Официальный представитель Netflix в комментарии агентству AFP, пишет The Economic Times, заявил, что блокировка контента для россиян стала завершающим этапом в процессе ухода с российского рынка.

По словам представителя сервиса, Netflix ждал окончания срока действия ранее оплаченных российскими пользователями подписок, чтобы полностью закрыть доступ к контенту для жителей РФ.

Российский портал GameMag пишет, что начиная с 27 мая россияне, которые пытаются зайти на сайт сервиса, видят сообщение Not Available на белом фоне.

Контекст:

6 марта Netflix объявил о прекращении деятельности в России из-за российского вторжения в Украину. Компания заявила, что новые клиенты не смогут зарегистрироваться. Кроме того, сервис прекратил трансляцию российских новостных каналов и остановил съемки четырех российских сериалов.

23 марта стало известно, что Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России.