Бульвар Шоубиз
 
31 мая, 2022
 
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Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину

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6 марта Netflix объявил о прекращении деятельности в России из-за российского вторжения в Украину, а в конце мая окончательно завершил этот процесс
6 марта Netflix объявил о прекращении деятельности в России из-за российского вторжения в Украину, а в конце мая окончательно завершил этот процесс
Фото: depositphotos.com

Американский стриминговый сервис Netflix заблокировал доступ для всех жителей РФ к своему контенту. Об этом 30 мая сообщил российский "Коммерсант".

Официальный представитель Netflix в комментарии агентству AFP, пишет The Economic Times, заявил, что блокировка контента для россиян стала завершающим этапом в процессе ухода с российского рынка.

По словам представителя сервиса, Netflix ждал окончания срока действия ранее оплаченных российскими пользователями подписок, чтобы полностью закрыть доступ к контенту для жителей РФ. 

Российский портал GameMag пишет, что начиная с 27 мая россияне, которые пытаются зайти на сайт сервиса, видят сообщение Not Available на белом фоне. 

Контекст:

6 марта Netflix объявил о прекращении деятельности в России из-за российского вторжения в Украину.  Компания заявила, что новые клиенты не смогут зарегистрироваться. Кроме того, сервис прекратил трансляцию российских новостных каналов и остановил съемки четырех российских сериалов.

23 марта стало известно, что Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России.

Теги: Россия, кино, война России против Украины, Netflix
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