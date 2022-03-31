Netflix открывает региональный офис, который будет работать с Украиной

"Мы планируем открыть офис Netflix в Центральной и Восточной Европе в Варшаве в конце этого года, который будет функционировать как центр для региона. Офис Netflix в Варшаве является для нас естественным следующим шагом и поможет наладить долгосрочное сотрудничество в регионе, а также углубить существующие связи, создав новые возможности для создателей и продюсеров контента", – отметил вице-президент Netflix Ларри Танц.
Он напомнил, что компания локализовала свой сервис в Польше в 2016 году, а вскоре после этого Netflix стал доступен румынским, чешским, венгерским, хорватским и украинским языками.
По словам вице-президента, креативность и потенциал местной промышленности делают Варшаву отличным местом для бизнеса Netflix в Центральной и Восточной Европе.
Netflix – американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные, а также телепрограммы.