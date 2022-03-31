Netflix открывает региональный офис, который будет работать с Украиной

"Мы планируем открыть офис Netflix в Центральной и Восточной Европе в Варшаве в конце этого года, который будет функционировать как центр для региона. Офис Netflix в Варшаве является для нас естественным следующим шагом и поможет наладить долгосрочное сотрудничество в регионе, а также углубить существующие связи, создав новые возможности для создателей и продюсеров контента", – отметил вице-президент Netflix Ларри Танц.

Он напомнил, что компания локализовала свой сервис в Польше в 2016 году, а вскоре после этого Netflix стал доступен румынским, чешским, венгерским, хорватским и украинским языками.

По словам вице-президента, креативность и потенциал местной промышленности делают Варшаву отличным местом для бизнеса Netflix в Центральной и Восточной Европе.