"Очень много не хватает бурятов". В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, оккупанты отступили – глава Луганской ОВА

Об этом 9 июня в эфире "Радіо Свобода" сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Видеозапись эфира опубликована в Telegram руководителя ОВА.

"Самые ожесточенные бои [в области] продолжаются в Северодонецке. Уже отчитались россияне, что захватили город, но почему-то гибнут их солдаты именно в Северодонецке. И почему-то они оттащили оттуда свои подразделения с бурятами. Там очень много не хватает бурятов, поэтому они их увели", – рассказал Гайдай.

По его словам, оккупанты "очень мощно" обстреливают соседний Лисичанск, в частности из крупнокалиберных установок, "пробивающих даже бетон". Жителям Лисичанска крайне опасно находиться даже в укрытиях, но боев внутри и вокруг города нет, отметил Гайдай.

Также ведутся бои в населенных пунктах Горской и Попаснянской общин, добавил руководитель Луганской ОВА.

"Потери рашистов значительно превышают наши", – резюмировал в Telegram Гайдай.

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