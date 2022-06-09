ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень много не хватает бурятов". В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, оккупанты отступили – глава Луганской ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самые ожесточенные бои в Луганской области продолжаются в Северодонецке, отметил Гайдай
Самые ожесточенные бои в Луганской области продолжаются в Северодонецке, отметил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В Северодонецке Луганской области продолжаются ожесточенные бои между ВСУ и российскими оккупантами, украинским военным удалось заставить врага отступить.

Об этом 9 июня в эфире "Радіо Свобода" сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Видеозапись эфира опубликована в Telegram руководителя ОВА.

"Самые ожесточенные бои [в области] продолжаются в Северодонецке. Уже отчитались россияне, что захватили город, но почему-то гибнут их солдаты именно в Северодонецке. И почему-то они оттащили оттуда свои подразделения с бурятами. Там очень много не хватает бурятов, поэтому они их увели", – рассказал Гайдай.

По его словам, оккупанты "очень мощно" обстреливают соседний Лисичанск, в частности из крупнокалиберных установок, "пробивающих даже бетон". Жителям Лисичанска крайне опасно находиться даже в укрытиях, но боев внутри и вокруг города нет, отметил Гайдай.

Также ведутся бои в населенных пунктах Горской и Попаснянской общин, добавил руководитель Луганской ОВА.

"Потери рашистов значительно превышают наши", – резюмировал в Telegram Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

По словам главы государства, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Вооруженные силы Украины, столкновения, Северодонецк, оборона, Лисичанск, Попасная, Горское, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты так повзрослел в четыре года". Шоптенко перестала скрывать лицо сына
"Ты так повзрослел в четыре года". Шоптенко перестала скрывать лицо сына
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды
  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен
  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен
  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео
  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео
"Машина стала домом, который украшают цветы от военных". Могилевская сделала селфи в авто после концерта
"Машина стала домом, который украшают цветы от военных". Могилевская сделала селфи в авто после концерта
"Если не справимся, то потом с автоматами будут бегать наши дети". Бронюк призвал русскоговорящих украинцев переходить на украинский язык
"Если не справимся, то потом с автоматами будут бегать наши дети". Бронюк призвал русскоговорящих украинцев переходить на украинский язык
"Снова вместе". Брежнева показала всех своих сестер и мать. Видео
"Снова вместе". Брежнева показала всех своих сестер и мать. Видео
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (187668)
2
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (82629)
3
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (36483)
4
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (33165)
5
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (24014)
6
"Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео (20906)
7
"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам (20832)
8
Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко (19366)
 
 
 
 