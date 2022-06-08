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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ успешно сдерживают штурм в Северодонецке, боевые действия продолжаются – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк
Оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк
Фото: EPA

В Северодонецке Луганской области Вооруженные силы Украины сдерживают штурм оккупантов, боевые действия продолжаются. Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром 8 июня в Facebook.

"На Северодонецком направлении наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отбросили оккупантов", – говорится в сообщении.

Также на Лиманском направлении оккупанты предприняли попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, но успеха не имели и отошли.

"На Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Травневое, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Видродження и Яковлевка. В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции", – сообщили в Генштабе.

За сутки украинские военные на Донецком и Луганском направлении отбили 11 атак оккупантов.

"Уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/335130078800077

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, Северодонецк, ВСУ, война России против Украины
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