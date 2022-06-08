ВСУ успешно сдерживают штурм в Северодонецке, боевые действия продолжаются – Генштаб ВСУ

"На Северодонецком направлении наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отбросили оккупантов", – говорится в сообщении.
Также на Лиманском направлении оккупанты предприняли попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, но успеха не имели и отошли.
"На Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Травневое, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Видродження и Яковлевка. В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции", – сообщили в Генштабе.
За сутки украинские военные на Донецком и Луганском направлении отбили 11 атак оккупантов.
"Уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.