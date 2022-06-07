Российские оккупанты готовят атаки на новом направлении – британская разведка

В минобороны Британии считают, что для успеха на оперативном уровне России потребуется добиться прорыва хотя бы на одном направлений на востоке Украины Фото: ЕРА

В ведомстве отметили, что украинские защитники отбили у захватчиков часть Северодонецка Луганской области. Помимо этого, "застопорилось" продвижение россиян на попаснянском направлении.

"Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится возобновить действия на северном направлении", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии считают, что России потребуется добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы преобразовать тактические достижения в успех на оперативном уровне.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 June 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/BiDv2cZSCv — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 7, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)