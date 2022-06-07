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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты готовят атаки на новом направлении – британская разведка

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В минобороны Британии считают, что для успеха на оперативном уровне России потребуется добиться прорыва хотя бы на одном направлений на востоке Украины
В минобороны Британии считают, что для успеха на оперативном уровне России потребуется добиться прорыва хотя бы на одном направлений на востоке Украины
Фото: ЕРА

Российские оккупанты намерены сместить акцент своих атак на Изюм Харьковской области. Об этом в Twitter 7 июня сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве отметили, что украинские защитники отбили у захватчиков часть Северодонецка Луганской области. Помимо этого, "застопорилось" продвижение россиян на попаснянском направлении.

"Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится возобновить действия на северном направлении", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии считают, что России потребуется добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы преобразовать тактические достижения в успех на оперативном уровне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 19 мая, оккупировано до 25% территории региона.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, разведка, Изюм, Харьковская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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