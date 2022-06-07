Российские оккупанты готовят атаки на новом направлении – британская разведка

В ведомстве отметили, что украинские защитники отбили у захватчиков часть Северодонецка Луганской области. Помимо этого, "застопорилось" продвижение россиян на попаснянском направлении.
"Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится возобновить действия на северном направлении", – говорится в сообщении.
В минобороны Британии считают, что России потребуется добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы преобразовать тактические достижения в успех на оперативном уровне.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 June 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 7, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/BiDv2cZSCv
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 19 мая, оккупировано до 25% территории региона.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.