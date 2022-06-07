Оккупанты безуспешно вели штурмовые действия в районе Камышевахи, Светлодарска и Нагорного – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино. На бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населенного пункта Камышеваха. Также безуспешными оказались вражеские попытки штурма в направлении Светлодарска и Углегорской ТЭС", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные возле Нагорного "нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов".

"После неудачной попытки штурма враг отошел на занятые ранее позиции", – подчеркнули украинские военные.

На харьковском направлении "противник ведет бои с целью удержания занятых рубежей, продолжает обстрелы наших войск, минирует местность", а южнее "основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на город Славянск".

"На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели. На южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивал на ведении разведки, удержании занятых рубежей и восстановлении утраченных позиций. Кроме того, вражеские подразделения огнем артиллерии пытаются не допустить создания благоприятных условий для ведения контрнаступления нашими войсками в Херсонской и Николаевской областях", – объяснили в ВСУ.

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