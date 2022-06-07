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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты безуспешно вели штурмовые действия в районе Камышевахи, Светлодарска и Нагорного – Генштаб ВСУ

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Основные штурмовые усилия россияне предпринимают на Донбассе
Основные штурмовые усилия россияне предпринимают на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

На Донбассе российские оккупанты "не оставляют попыток установить контроль" над Северодонецком Луганской области. Об этом 7 июня проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино. На бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населенного пункта Камышеваха. Также безуспешными оказались вражеские попытки штурма в направлении Светлодарска и Углегорской ТЭС", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные возле Нагорного "нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов".

"После неудачной попытки штурма враг отошел на занятые ранее позиции", – подчеркнули украинские военные.

На харьковском направлении "противник ведет бои с целью удержания занятых рубежей, продолжает обстрелы наших войск, минирует местность", а южнее "основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на город Славянск".

"На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели. На южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивал на ведении разведки, удержании занятых рубежей и восстановлении утраченных позиций. Кроме того, вражеские подразделения огнем артиллерии пытаются не допустить создания благоприятных условий для ведения контрнаступления нашими войсками в Херсонской и Николаевской областях", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/334798485499903

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в Северодонецке – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

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